Francavilla-Cavese, Troise vuole più qualità: «Cancelliamo le ultime prestazioni»

Scendere in campo con la ferma intenzione di cancellare le ultime due deludenti prestazioni in campionato, ritrovando brillantezza e risultati. Questo il diktat di Emanuele Troise per la sua Cavese alla vigilia della partita di Francavilla. Il tecnico biancoblu sottolinea che la squadra «non è stata capace di esprimersi al meglio ed è reduce da due prestazioni sotto tono. Quindi abbiamo l'obbligo di dimostrarci più pronti e più bravi a interpretare la partita».

Vuole insomma una Cavese che sappia «alzare il livello di qualità e allo stesso tempo dovremo essere capaci di adattarci subito al contesto di gioco, a partire dal campo che sarà sicuramente pesante vista la pioggia. Il Francavilla ha sempre proposto gioco in casa; noi cercheremo di contrastarli, ma sappiamo di essere una squadra che deve esprimere tutto il suo potenziale».

Smaltiti i problemi relativi ai vari stop a causa dell'influenza, mister Troise ritrova tra i convocati il metronomo Aliperta ma dovrà rinunciare ad Anzano e allo squalificato Maffei. Ma non si sbottona sulle scelte relative soprattutto al classe 2004 da inserire nella formazione di partenza.