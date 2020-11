La Gelbison in queste giorni alle prese con la gran parte del gruppo (16) calciatori risultati positivi al Covid-19, da cui spera di uscirne fuori al più presto, e già domani sono previsti i nuovi tamponi su alcuni calciatori ora in isolamento, ecco che il Dipartimento Interregionale visto il gran numero di gare rinviate ha disposto lo stop al calendario per dare spazio alle molteplici squadre di poter recuperare le gare saltate. E tra queste, nel girone I, figura la Gelbison, rimasta indietro di due partite. E nel programma stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti, il club cilentano dovrà scendere in campo domenica 15 nel match casalingo con il Città Sant'Agata e la settimana successiva il 22 novembre al "Franco Scoglio" contro l'FC. Messina.

