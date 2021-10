Giugliano, con il Carbonia mancherà Kyeremateng

Mancherà ancora una volta il bomber Kyeremanteng nelle fila del Giugliano capolista, che domani affronterà in trasferta il Carbonia. La compagine guidata da Giovanni Ferraro, imbattuta in campionato e con la migliore difesa del torneo (zero gol subiti in quattro giornate), cercherà di conquistare la quinta vittoria di fila di questo esaltante avvio di stagione.

Al termine della rifinitura odierna, Ferraro ha fatto il punto della situazione: "Siamo contenti del percorso fatto finora, ma è inutile fare calcoli - spiega il trainer gialloblu - Questo è un campionato lungo e faticoso, siamo solo all’inizio. Sappiamo che ci saranno tante insidie, dobbiamo solo pensare al campo e al lavoro. Giocare in Sardegna - aggiunge Ferraro - è sempre complesso, per la forza delle avversarie e per fattori logistici. Il Carbonia gioca bene a calcio, è una squadra con tanti elementi di qualità, allenata da un mister preparato e che conosce il calcio, la sua carriera parla per lui".