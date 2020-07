Il colpo di mercato - salvo sorprese - sarà annunciato nelle prossime ore. Tra il Giugliano e Raffaele Poziello, classe 1988, con un passato nelle fila di Nocerina e Pomigliano, siamo ai dettagli. Il centrocampista offensivo è il giocatore di esperienza, il primo della stagione, voluto fortemente dal neo tecnico Guglielmo Tudisco e dalla dirigenza gialloblu. Un calciatore dotato di ottima tecnica, che potrà essere utile in varie zone del campo.



Per Poziello si tratterebbe di un ritorno a casa, avendo già vestito qualche anno fa la maglia dei tigrotti. Nella sua carriera, il centrocampista vanta più 300 presenze in serie D e più di 50 tra i professionisti. Poziello ha vestito anche le maglie di Martina Franca, Scafatese, Frattese e Gragnano. L'annuncio ufficiale del suo passaggio al Giugliano potrebbe arrivare già in serata.



