Giugliano, domani c'è il recupero con l'Arzachena

Si gioca domani la gara di recupero tra Arzachena-Giugliano, rinviata per ben due volte negli ultimi mesi. Per i sardi, più volte fermati in questa stagione dalle vicissitudini legate al Covid, sarà l'occasione per mettere definitivamente in cassaforte la salvezza. Il Giugliano, fanalino di coda del girone G, avrà invece a disposizione l'ultima chance per rimanere ancora a galla. L'Arzachena è reduce da un buon pareggio ottenuto sul campo dei cugini del Carbonia; i tigrotti, invece, sono stati sconfitti di misura sul terreno della Torres. Una gara ben giocata dagli uomini guidati da Antonio Maschio, che recriminano per un rigore fallito da Celestine in avvio di partita.