Giugliano a caccia del riscatto, Ferraro: «Con Arzachena match duro, ma siamo pronti»

A caccia del riscatto. Il Giugliano capolista del girone G, reduce dall'inattesa sconfitta casalinga con la Nuova Florida, sarà di scena domani sul campo dell'Arzachena. "La partita di mercoledì è già dimenticata - spiega il tecnico Giovanni Ferraro - la squadra non meritava di perdere ed è tornata in campo ad allenarsi con grande voglia. Riguardo gli episodi le immagini parlano chiaro, c’è poco da dire: siamo stati penalizzati".

Ferraro aggiunge: "Abbiamo lavorato bene in questi due giorni. Siamo consapevoli del nostro percorso e di quello che abbiamo fatto finora, ma non siamo ancora arrivati alla fine. Dobbiamo restare concentrati e lavorare pensando unicamente a noi stessi. Domani sarà un partita molto complicata, le trasferte in Sardegna lo sono sempre. L’Arzachena sta facendo molto bene, sono cresciuti tanto". Non saranno del match Gentile e Scaringella, entrambi infortunati. Raffaele Poziello, neo papà, è invece aggregato al gruppo.