Per il Giugliano un'ulteriore opportunità per scalare la classifica e allontanarsi dalle sabbie mobili. I tigrotti, reduci dal prezioso successo interno con la Torres, affronteranno domani - nuovamente tra le mura amiche del De Cristoforo - la compagine sarda del Carbonia. Un match di recupero, rinviato più volte nelle scorse settimane alla luce delle persistenti problemati legate al Covid-19. Imbimbo, il tecnico arrivato la scorsa settimana sulla panchina gialloblu, punterà in attacco sul bomber Orefice, autore di una doppietta contro la Torres.

Il presidente del Giugliano Giovanni Palma (nella foto) ha intanto annunciato che ci saranno (a breve) nuovi colpi di mercato. «I ragazzi che abbiamo in rosa - spiega - si stanno ben comportando e tutti meritano di mettersi in mostra con il nuovo allenatore. La società è comunque vigile sul mercato e presto ci sarà qualche ulteriore sorpresa».

