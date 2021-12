Giugliano-Formia 2-1, il primo posto è in cassaforte

Vittoria di misura (2-1) per il Giugliano di Ferraro, che supera l'Insieme Formia tra le mura amiche del De Cristofaro. Tre punti per consolidare il primato in classifica. Gara ben giocata anche dai laziali, penultimi in classifica ma autori di una prova generosa.

Il match si sblocca al 45’ del primo tempo: Cerone ci prova dai 20 metri, la palla carambola sul compagno di squadra Abreu e termina alle spalle di Zizzania. Il Formia non si disunisce, prova a reagire ma raramente si fa vivo dalle parti di Baietti. Il pari al 12’ grazie a un'invenzione di Camilli, che si libera di due avversari e con un rasoterra fa secco Baietti. Neanche un minuto e i tigrotti passano nuovamente in vantaggio: è Rizzo, ben pescato da Cerone, a indovinare l'angolo alle spalle dell'estremo difensore laziale. I padroni di casa sfiorano più volte la terza marcatura.