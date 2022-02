Giugliano-Nuova Florida 3-0, tre gol per blindare il primato

Tre gol nella ripresa e il Giugliano stende anche la Nuova Florida.

La capolista del girone G, dopo un primo tempo contrassegnato dall'equilibrio, passa in vantaggio al 13’ della ripresa con Federico Cerone: il numero 10 del Giugliano riceve palla da Rizzo e con un bolide dagli undici metri batte il portiere ospite. I tigrotti di Ferraro, galvanizzati dal vantaggio e dall'ingresso in campo di Rizzo e Kyeremateng, giocano sul velluto e al 16’ arriva anche il raddoppio: la firma è sempre quella di Cerone, che con un sinistro chirurgico dal limite batte per la seconda volta Giordani. La terza marcatura, realizzata al 27’, è del neo entrato Vasilios Emmanouil, centrocampista greco subentrato a De Rosa.

Tre punti pesantissimi per il Giugliano, sempre più proiettato verso il salto di categoria.