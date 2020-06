Almeno quattro o cinque under da visionare sul campo. Il Giugliano, che ha confermato la maggior parte dei giocatori reduci dall'ultima stagione, ha acceso i riflettori sulle nuove leve, fondamentali per un campionato come quello di serie D. Giovani già da qualche giorno finiti nel mirino e sul taccuino del ds Franco Mango, che saranno convocati per una mini preparazione - agli ordini del neo tecnico Guglielmo Tudisco (nella foto) - che inizierà tra una decina di giorni allo stadio De Cristofaro di Giugliano.



La preparazione vera e propria inizierà qualche tempo dopo e la sede del ritiro - salvo cambiamenti dettati dal calendario della prossima stagione - quella di Campitello Matese. La società gialloblu, intanto, ha già confermato quasi tutti i big: da Caso Naturale a Di Girolamo, da Tarascio a capitan Liccardo.

