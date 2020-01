Archiviata la trasferta in terra irpina (il Giugliano è reduce dal pareggio sul terreno del San Tommaso), i gialloblu di Massimo Agovino si proiettano alla gara interna con il non irresistibile Roccella. Un match ampiamente alla portata del Giugliano, che domenica dovrebbe recuperare i due pilastri dell'attacco: Caso Naturale e Orefice, entrambi assenti contro il San Tommaso. I tigrotti sono in piena corsa play off. L'attuale quinto posto potrebbe essere ulteriormente migliorato, anche alla luce di ciò che prospetta il calendario nelle prossime settimane. In casa gialloblu si respira un clima di grande ottimismo e fiducia: "Siamo ben oltre le più rosee aspettative - ribadiscono dalla società - ma lottiamo ogni domenica per migliorarci ulteriormente". © RIPRODUZIONE RISERVATA