Il Covid ferma il match tra Arzachena e Giugliano

Arzachena-Giugliano è stata rinviata a data da destinarsi. Il rinvio dell'incontro, in programma oggi, è stato richiesto dalla compagine sarda. "La Lega Nazionale Dilettanti, preso atto della documentazione inoltrata dall'Arzachena, tenuto conto del Protocollo predisposto dalla ASL competente per territorio e, comunque, dei provvedimenti e delle indicazioni provenienti dalle Autorità sanitarie, ha disposto il rinvio del match". Ieri, per il Giugliano, era stata un'altra giornata di polemiche roventi. Gli ultras della curva Liternum avevano duramente attaccato il presidente Giovanni Palma. "Non lo abbiamo mai minacciato, abbiamo solo contestato la sua fallimentare gestione. E' un incantatore di serpenti e deve andare via". Il massimo dirigente gialloblu aveva subito replicato: "Sono codardi. Ho messo a disposizione il titolo sportivo nelle mani del sindaco. In assenza di manifestazioni di interesse, dico a questi signori di farsi carico della gestione sportiva".