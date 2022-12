Nocerina, il futuro appeso a un filo: il sindaco incontra imprenditori locali

Il futuro sportivo della Nocerina appeso a uno filo. Dopo l'uscita di scena dei soci americani, non ci sono ancora notizie che possano restituire ottimismo alla piazza. Sebbene nelle ultime ore siano emersi contatti tra il sindaco Paolo De Maio e diversi imprenditori di Nocera Inferiore.

Il primo cittadino ha fatto da tramite per poter intavolare una trattativa con l'attuale amministratore delegato del club rossonero, Nunzio Grasso. Il tutto all'indomani del flop dei contatti con il gruppo di imprenditori napoletani rappresentati da Riccardo Franceschini.

Quest'ultimo s'è detto rammaricato per il mancato appoggio delle istituzioni locali nocerine nella trattativa. Il riferimento riguarda un episodio avvenuto nei giorni scorsi a Palazzo di Città: secondo quanto comunicato da Nunzio Grasso, un non meglio identificato tifoso avrebbe portato Franceschini a chiedere una pausa di riflessione nella trattativa per acquisire la Nocerina.

«Nella giornata di ieri - ha aggiunto lo stesso Riccardo Franceschini - ho inviato al sindaco una manifestazione formale di interesse per rilevare la Nocerina a nome del gruppo che rappresento. A questa comunicazione non ho mai ricevuto risposta».