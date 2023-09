Nocerina, sliding doors per gli under: firmano due olandesi classe 2005

Due under in partenza, due in arrivo in casa Nocerina che si assicura altri due atleti classe 2005. In uscita il centrocampista Manuel Di Palma, che ha trovato l'accordo con il Matera per la prossima stagione. Girone H anche per l'esterno Alessandro Murtas, che indosserà la maglia del Gravina nel campionato 2023-24.

Nella gara di Coppa Italia contro l'Ischia era emersa la necessità di incrementare il numero di atleti nati del 2005: l'assenza iniziale del difensore Crasta e l'infortunio occorso al suo omologo Manzo aveva costretto mister Esposito a un doppio cambio per riempire - con il “peperino” Gadaleta - la casella dell'under più giovane da tenere in campo.

Oggi la società ha dunque ufficializzato l'approdo in rossonero di due esterni difensivi olandesi. Si tratta del terzino sinistro Milagro Perez Salgado e del terzino destro Maunir El Hannaoui.

Intanto la squadra rifinirà domani la preparazione in vista del nuovo turno interno di Coppa Italia. Contro l'Angri mister Esposito dovrà rinunciare a Manzo e Liurni, usciti malconci dalla gara del turno preliminare contro l'Ischia.

In dubbio anche il centrale difensivo Petti, mentre rientreranno tra i disponibili Magliocca, Crasta e Parravicini, assenti domenica scorsa.