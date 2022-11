Portici-Pomezia 1-1 beffa: Teti gela lo stadio San Ciro al 94’

Un punto dopo due sconfitte consecutive. Il pari del San Ciro contro il Pomezia ha però il sapore della beffa per il Portici, che – in vantaggio con l’esperto Di Gennaro – incassa la rete del definitivo 1-1 in pieno recupero. Timido passo in avanti in classifica per gli azzurri, che consente – se non altro – di agganciare il Tivoli al terzultimo posto, a quota 12. Il Nola, penultimo, è a -1; la zona salvezza a +2.

Contro il Pomezia non si sblocca la gara nel primo tempo; le reti che decidono il match arrivano entrambe nella seconda frazione di gioco. Il vantaggio azzurro matura al minuto 25: lo realizza Di Gennaro dagli undici metri. Poi, in pieno recupero, quando ormai la gara pareva destinata a premiare i ragazzi di Sarnataro, il beffardo pari laziale: lo realizza Teti al minuto 94, che gela il San Ciro e fa sfumare sul più bello una vittoria che gli azzurri stavano già assaporando.