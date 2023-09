Portici-Canicattì 0-2: secondo ko consecutivo per gli azzurri

Seconda sconfitta consecutiva per il Portici, che dopo il ko nella gara d’esordio contro il Real Casalnuovo, cade anche al San Ciro con il Canicattì. I siciliani passano per 2-0: le reti arrivano nella seconda frazione di gioco e portano le firme di Bonilla e Raimondi. Giornataccia per gli azzurri, che sullo 0-0 centrano due legni.

La prima occasione del match è di marca ospite, con D’Onofrio che di testa conclude di poco al lato della porta difesa da De Luca. Al 20’ la prima traversa dei padroni di casa: la centra Scaffidi con una conclusione in scivolata. La gara è viva ed alla mezz’ora il Canicattì va ad un passo dal gol con Tempesta, che – sfruttando una respinta corta del portiere – conclude in controbalzo trovando la respinta di Costanzo sulla linea di porta.

Nella ripresa, nove minuti e Scaffidi centra il secondo legno di giornata, stavolta direttamente su punizione.

Il pericolo scuote gli ospiti, che al quarto d’ora passano nel segno di Bonilla, a segno su assist di Sidibe. Il raddoppio arriva alla mezz’oracon Raimondi, a segno di testa sugli sviluppi di un calcio di punizione. De Luca contiene i danni allo scadere sventando una conclusione di Salvia.

Dopo le prime due gare di campionato, gli azzurri di Grimaldi restano dunque a secco in classifica.