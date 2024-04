Portici-Trapani 0-5: la capolista travolge gli azzurri

Non c’è partita al San Ciro. Il Trapani, fresco di promozione in serie C, travolge letteralmente il Portici con una sonora cinquina. La resistenza azzurra dura appena tredici minuti, fino alla rete di Marigosu che vale l’1-0 granata. E col minimo vantaggio siculo si va all’intervallo.

Nella ripresa la capolista dilaga. Tre minuti e Bollino – di sinistro – firma il bis finalizzando una fulminea ripartenza dei suoi. Il tris al quarto d’ora, nel segno di Montini, che di testa batte Caputo. Samake cala il poker alla mezz’ora, quindi la perla di Kragl, che vale il definitivo 5-0 (foto Fc Trapani 1905).

Distanze intanto inalterate in zona playout, per le concomitanti sconfitte di San Luca (sconfitto in casa dalla Vibonese) e Locri (caduto in casa dell’Igea Virtus). Il Portici resta quindi sestultimo, a tre punti dalla Sancataldese.