Tre pesanti sconfitte di fila in campionato e tanti mugugni tra i tifosi. Il Giugliano, anche alla luce della persistente chiusura degli stadi, ha comunicato poco fa ai propri abbonati, 13 sottoscrittori in totale, che da domani, dalle ore 17 alle 19 presso la segreteria sita allo Stadio Alberto De Cristofaro di Giugliano, sarà possibile effettuare il rimborso degli abbonamenti. "La FC Giugliano - spiegano i vertici societari - ringrazia i 13 sottoscrittori degli abbonamenti che hanno sin da subito supportato la società. Le stesse tessere saranno donate agli stessi sottoscrittori e, nel caso in cui gli stadi dovessero riaprire, gli stessi abbonati potranno accedere gratuitamente con le card in loro possesso ed essere ospiti della società".



