Un under svedese per la Nocerina: dal Monza il figlio d'arte Hedman

La Nocerina ha ufficializzato il tesseramento di Tristan Hedman. Classe 2004, il nuovo rossonero è di nazionalità svedese e proviene dal Monza dopo aver anche indossato la maglia dell'Orebro. Esterno di centrocampo, Hedman è figlio d’arte: il papà Magnus è stato infatti portiere della Nazionale svedese e ha difeso i pali di Celtic, Chelsea e AIK, oltre ad aver anche collezionato un'esperienza in Italia tra le fila dell'Ancona.

L'under scandinavo fa già parte della lista dei convocati diramata da mister Zavettieri in vista della partita esterna contro il Lavello. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno di capitan Garofalo, Mansi e Di Palma, tutti in bacino di carenaggio per infortunio. In retroguardia rientrano Menichino e De Marino, con quest'ultimo pronto a riprendersi una maglia da titolare.

Ritorno alla difesa a tre per i molossi contro la formazione di Zeman Jr., con attacco formato da Maletic e Caso Naturale. In mediana certi di una maglia Giacomarro e Basanisi, così come gli esterni Chietti e Bandeira.