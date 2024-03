Acerbi e la presunta frase a Juan Jesus: «Ho detto "ti faccio nero"»

Proseguono le discussioni sul caso Acerbi, in relazione alle presunte frasi razziste rivolte a Juan Jesus durante Inter-Napoli di domenica scorsa a San Siro. Il difensore nerazzurro ha negato di aver rivolto insulti razzisti al brasiliano che, invece, dopo aver sminuito la cosa in un primo momento davanti ai microfoni, ha poi deciso di dire tutto tramite un post social, in seguito alle dichiarazioni dello stesso Acerbi.

La decisione passa alla Procura Figc

La palla passa alla Procura della Figc, a cui il Giudice sportivo ha chiesto un supplemento d'indagine.

Il capo procuratore Giuseppe Chiné si è attivato per acquisire audio e video relativi al momento incriminato. Entrambi i calciatori saranno sentiti in audizione entro venerdì 22 marzo.

La posizione di Acerbi

Il difensore italiano continua a negare di aver rivolto insulti razzisti a Juan Jesus. Lo aveva fatto già il giorno successivo al match di San Siro, durante l'intervista rilasciata ai giornalisti alla stazione Centrale di Milano. Lo ha fatto anche nei dialoghi con il suo club. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, pare che Acerbi avrebbe dichiarato di aver detto "Ti faccio nero". Di conseguenza, a detta sua, Juan Jesus avrebbe frainteso le sue parole, interpretandole come razziste.

La posizione dell'Inter

L'Inter nella giornata di martedì ha incontrato Acerbi, di rientro dopo la decisione di Spalletti di non portarlo negli Stati Uniti per le due amichevoli della Nazionale. Il club nerazzurro ha diramato un comunicato ma non ha ancora deciso se e quali provvedimenti prendere. Potrebbe arrivare una multa da parte della società ed eventualmente anche una valutazione sul futuro del calciatore.