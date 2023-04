De Laurentiis, per il Bari si fa avanti Pallotta?

James Pallotta può tornare in Italia. L'ex numero uno della Roma starebbe guardando con interesse il Bari della famiglia De Laurentiis, che aspira alla promozione in Serie A già il prossimo anno: in caso di successo, infatti, i De Laurentiis - già proprietari del Napoli in massima serie - dovrebbero obbligatoriamente cedere il club pugliese al miglior offerente.

E tra questi potrebbe proprio esserci l'italo-americano Pallotta che, secondo quanto riportato dal portale specializzato Milano Finanza, in questi anni ha già sfiorato il ritorno in Serie A interessandosi prima al Palermo e poi alla Sampdoria. Pallotta, imprenditore nello sport americano, è stato tra i volti della Roma dal 2011 al 2020, quando il club giallorosso è stato poi ceduto alla famiglia Friedkin.