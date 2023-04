Osimhen, infortunio e tempi di recupero: oggi terapie a Castel Volturno con Simeone

Le scarpette le ha rimesse al piede. Proprio come nel giorno di Pasqua, quando la sua foto fece illudere il popolo azzurro. No, Victor Osimhen non è ancora pronto ad aggregarsi al gruppo, magari proverà a farlo venerdì mattina, a poche ore dalla gara con il Verona. Ma c'è ancora un punto interrogativo. E pure per la gara di ritorno con il Milan, la sua presenza non è così scontata. Perché la lesione che interessa il muscolo non è grave, ma non è da sottovalutare. Potrebbe essere definita subdola, perché non provoca dolore, fa illudere che il percorso riabilitativo è completato ma poi gli accertamenti dimostrano che si rischia una ricaduta ancor più grave. Fino alla fine della stagione. Dunque, si aspetta ancora.

Con lui a Castel Volturno anche il Cholito Simeone: tornerà in campo, salvo contrattempi, a inizio maggio. Probabilmente nella gara con la Fiorentina. Ma anche qui, inutile azzardare pronostici a così lungo termine.