Meret, Kvaratskhelia, Politano: l'elenco di chi aspetta la chiamata per il rinnovo si allunga ogni giorno. De Laurentiis, al solito, non ha particolare fretta, al contrario dei calciatori. E se Meret e Politano non nascondono che senza prolungamento, decideranno di andare via (Politano ha già adesso la tentazione dell'Arabia), il fenomeno georgiano ha un entourage che, a parole, mostra serenità ma che nella realtà freme in attesa di poter discutere i termini di un accordo siglato un anno e mezzo fa. Anche perché Mazzocchi, appena arrivato, con i suoi tre anni e mezzo (più uno di opzione) già percepisce (più o meno) lo stesso ingaggio del fuoriclasse dell'Est. Equilibri delicati in una rosa dove - lo ha detto Mazzarri - sono tanti, forse persino troppi, i volti tristi. In ogni caso, il Napoli non ha in agenda appuntamenti per rinnovare: ora c'è da sistemare i buchi nella rosa. Compreso quello di Zielinski che, dopo un interminabile tira e molla, ha scelto di lasciare Napoli e di dire di sì all'Inter. Solo che il polacco gioca ancora a nascondino e non lo ha ancora comunicato al club azzurro che, quindi, propone di tanto in tanto qualche rilancio. Certo, Elmas è stato ceduto, Demme è praticamente ai margini dall'estate, Anguissa è in Coppa d'Africa, Zielinski ha un piede altrove, Gaetano bussa a uno spazio che qui non trova e Cajuste è ancora in cerca d'identità: iniziare la stagione con questa mediana è roba da brividi, altro che inseguire il quarto posto. Per questo De Laurentiis ha deciso che non c'è da badare a spese. Il primo obiettivo, dopo aver preso dalla Salernitana Mazzocchi, è il tuttocampista dell'Udinese, Lazar Samardzic. La Lazio e Lotito stanno provando l'assalto, ma De Laurentiis ha il vantaggio di un accordo di massima sia con il padre del centrocampista che con Pozzo. Certo, ballano ancora i diritti di immagine e i bonus al club friulano: ma l'accordo è dato in dirittura d'arrivo. Anche perché Samardzic ha da tempo dato l'ok al Napoli. Ma un solo centrocampista, rischia di non bastare per rendere di nuovo competitiva la terra di mezzo azzurra. Allora l'idea, al solito, è quella di ottenere qualcuno in prestito: a tal proposito il Napoli sta cercando di convincere il Tottenham a cedere Pierre-Emile Højbjerg, altrimenti c'è l'idea Seko Fofana, che dopo l'Al-Nassr potrebbe così tornare in Italia. In realtà il Napoli è tornato alla carica per il talento dello Shakthar, Georgiy Sudakov: gli ucraini chiedono 18 milioni per il cartellino e il trequartista uno stipendio da 1,4 milioni per 5 anni. Insomma, si tratta.

De Laurentiis ha un budget altissimo per questa sessione invernale e il Napoli è uno dei pochi club che ha grande disponibilità: ed è al lavoro per il prestito anche di Mats Weiffer (Feyenoord), altro nome tra i più caldi. Ma non vanno escluse sorprese last minute. Per Teun Koopmeiners, De Laurentiis è già tornato alla carica ma l'Atalanta non lo cede adesso. Contatti con il Cagliari per l'attaccante angolano Zito Luvumbo, classe 2002: chiesti 18 milioni e il Napoli ci pensa. Con Iervolino, il patron della Salernitana, ha chiesto notizie su Boulaye Dia per l'estate. Ma l'attaccante granata andrà via già a gennaio, destinazione Fiorentina. Non c'è accordo tra il Genoa e il Tottenham per Radu Dragusin e il Napoli si è inserito di nuovo, nonostante le preferenze per il difensore eletto miglior calciatore della Romania del 2023. Ma i rossoblù preferiscono il Napoli, con cui ieri mattina hanno chiuso per il prestito di Zanoli che mette sul piatto anche il ritorno di Ostigard. Non è semplice, perché la distanza non è di poco conto. La caccia grossa è sempre al difensore, ovvio. Si complicano le piste che portano all'estero, per via della fine dei benifici del decreto crescita: ma nel mirino ci sono Eric Dier, centrale inglese in scadenza di contratto il prossimo giugno con il solito Tottenham. In casa azzurra gli altri nomi sul tavolo sono quelli di Trevoh Chalobah e Malang Sarr (Chelsea). Svolta per Martin Vitik dallo Sparta Praga: il ventenne potrebbe essere bloccato per l'estate. Quella della rivoluzione e del nuovo allenatore.