Tutto fatto per Alessandro Zanoli al Genoa. Stamane c'è stata la call definitiva con cui sono stati definiti i termini del prestito. In realtà, il Napoli ha provato a convincere il terzino ad accettare il trasferimento alla Salernitana, ma alla fine ha pesato la volontà del calciatore. Difficile che nell’operazione possa rientrare Radu Dragusin: eppure il Genoa ci ha provato a dirottarlo in azzurro ma il difensore preferisce la Premier e l’offerta del Tottenham. Il Napoli ha offerto 20 milioni più Ostigard, ma il difensore insiste: preferisce la Premier.

L’eventuale chiusura dell’affare potrebbe favorire Aurelio De Laurentiis che ha messo, tra gli altri nel mirino Eric Dier, centrale inglese in scadenza di contratto il prossimo giugno. In casa azzurra gli altri nomi sul tavolo sono quelli di Trevoh Chalobah e Malang Sarr (Chelsea). Gettate le basi per Giorgio Scalvini mentre un’altra operazione alla Natan, ovvero l’ingaggio di Martin Vitik dallo Sparta Praga, non fa fare i salti di gioia a De Laurentiis. O meglio: il patron è tentatissimo, i video che ha visto lo esaltano ma teme che portarlo adesso, senza consentirgli di fare la preparazione estiva, sarebbe un azzardo per un talento di vent’anni. Merih Demiral (26 anni) vuole lasciare l’Arabia ma ha un ingaggio fuori dai limiti del Napoli.