Napoli, l'agente di Dragusin: «Via solo per una big di Premier League»

La strada che porterebbe il Napoli da Radu Dragusin è lastricata di difficoltà. Le ultime le aggiunge l'agente del calciatore Florin Manea: «Il Napoli con me personalmente non ha parlato. Anzi, Radu mi ha detto che se partisse adesso gli sembrerebbe di lasciare al Genoa qualcosa di non finito. Secondo me è perfetto per giocare in Inghilterra, il suo sogno è arrivare in Premier League» le parole dell'agente del difensore rossoblu seguito sul mercato anche e soprattutto dal Tottenham.

«Non pensa ai soldi, non gli interessano: se la squadra che lo vuole prendere ha una strada per farlo crescere, allora sceglie quella squadra» ha spiegato Manea a TvPlay «Vuole giocare per squadre come Inter o Milan o andare via per le top squadre che giocano in Inghilterra. Qualche giorno fa mi ha chiamato qualcuno dall’Arabia con un sacco di soldi e neanche ha voluto sentirne parlare. Lui vuole fare carriera» ha spiegato l'agente.