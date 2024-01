Politano, l'Al Shabab fa sul serio: 7 milioni offerti all'azzurro

L'Al Shabab fa sul serio: il club degli Emirati Arabi ha messo nel mirino Matteo Politano e la pista è concreta, tanto da far riflettere seriamente il calciatore azzurro e il suo entourage. Questo quanto riportato da Sky Sport nelle ultime ore, con cifre che farebbero impallidire chiunque: al Napoli andrebbero 12 milioni di euro subito per lasciar andare il calciatore, a Politano 7 milioni di euro a stagione per i prossimi tre anni, un ingaggio ben più alto di quello percepito in azzurro.

Da qui le riflessioni di Politano: in questa stagione l'esterno azzurro è stato però sempre determinante prima con Garcia e poi con Mazzarri, ha già collezionato 24 presenze in tutte le competizioni e tra Serie A, Coppa Italia e Champions League ha messo a segno 6 gol e 5 assist.

Il contratto con il Napoli scadrebbe nel 2025 e con il club di De Laurentiis c'è sul tavolo anche l'eventuale rinnovo. Ma l'Al Shabab - che gioca nel campionato di Cristiano Ronaldo e Koulibaly - ci crede.