Il Napoli vince a Salisburgo una partita piena di emozioni, ma anche il Liverpool riesce a strappare via i tre punti in Belgio contro il Genk. Il 4-1 in esterna dei Reds di Klopp, campione d’Europa in carica, lancia la squadra inglese grazie alla doppietta di Chamberlain e ai gol di Mané e Salah. Gli azzurri di Carlo Ancelotti restano primi nel girone E di Champions League, ma il Liverpool resta aggrappato al Napoli in classifica. Fanalino di coda resta il Genk, mentre il Salisburgo ancora spera nella qualificazione.La classifica completa:Napoli 7Liverpool 6Salisburgo 3Genk 1