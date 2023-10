Antonio Conte chiude la porta al Napoli. Con un messaggio via social l'ex Ct della nazionale italiana ha voluto spegnere ogni speranza dei tifosi azzurri: «Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a Club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo la volontà di continuare a stare fermo e godermi la famiglia» ha scritto Conte dal suo account Instagram.