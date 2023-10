Napoli, ecco cosa ne pensano i tifosi sulla possibile sostituzione di Garcia

Pare che l'avventura di Rudi Garcia - l'attuale allenatore del Napoli - stia per finire. O almeno è agli sgoccioli. Iniziano a circolare notizie su una possibile proposta di De Laurentiis per una rescissione contrattuale del tecnico anticipata e consensuale.

Ma cosa ne pensano i tifosi della maglia azzurra? «Io penso che Garcia deve andar via - commenta Giovanni - perché ha scombussolato una squadra che giocava bene a calcio, che divertiva i tifosi, e che ha vinto lo scudetto. Da quando è arrivato Garcia tutta questa alchimia che si era creata lo scorso anno, non c'è più. Quindi il demerito è esclusivamente suo». E ancora: «Dal mio punto di vista il tecnico francese non doveva nemmeno iniziare. Perché la penso così? Garcia viene da due anni di fermo ed è stato addirittura esonerato in Arabia Saudita, quindi non so come il presidente abbia fatto a fidarsi - commenta Giuseppe, fedele tifoso della maglia azzurra - però sicuramente meglio sostituirlo oggi piuttosto che domani. Abbiamo ancora 15 giorni di riposo davanti e quindi, ad oggi, si può ancora recuperare qualcosa». «La sostituzione di un allenatore non è mai una cosa positiva, perche rappresenta il fallimento di un progetto - commenta Alberto - Purtroppo i risultati sono negativi ma soprattutto quello che salta agli occhi è l'involuzione del gioco, in tre mesi abbiamo perso tutta la bellezza costruita da Spalletti. Totti lo ha definito un furbo, un uomo che sapeva capire e gestire le situazioni. In due mesi, invece, sembra che non abbia capito nulla e non abbia minimamente il controllo dello spogliatoio. Questa è la cosa più grave. Per tale motivo penso sia giusto cambiarlo quanto prima». Anche Amedeo la vede allo stesso modo: «Speriamo che la sostituzione avvenga il prima possibile perché i punti che sono stati persi sono importanti».

Così mentre il tecnico francese è Castel Volturno per dirigere gli allenamenti della squadra, il presidente si è recato a Roma per incontrare Conte (il primo della lista per sostituire Garcia). In questo caso i napoletani si dividono. Ecco cosa hanno riferito ai microfoni del Mattino. «La scelta di Garcia già non la condividevo quest'estate - continua Amedeo - Comunque si parla di Antonio Conte, che stimo moltissimo come allenatore, ma c'è da dire che per il modulo 3-5-2 che applica Conte, il Napoli non è attrezzato, anche se potrebbe rimediare a gennaio». Ma c'è anche chi la pensa diversamente, considerando che si tratta dell'ex tecnico della Juve: «Ha un trascorso bianco nero che non mi piace, avrei difficoltà ad accettarlo», rivela Giovanni. E ancora: «In realtà non mi fido nemmeno di Conte, forse meglio Igor Tudor - chiosa Giuseppe - A Napoli non hanno mai funzionato i nomi forti, e poi Tudor è più per il gioco della squadra.

Il mio è un discorso prettamente tecnico, perché altrimenti va rifatta tutta la rosa del Napoli».

Ma la sostituzione dell'attuale tecnico - visto i mancati risultati - risulta essere anche una questione d'affari per Adl: «Orami l'obiettivo è il quarto posto, credo che al di sopra non abbiamo speranze, siamo in ritardo. Cerchiamo di mantenere il quarto posto proprio in funzione Champions e del buon nome del Napoli». «Certo se perde il quarto posto sono 30 mln circa in meno. Si tratta di una cifra molto importante - puntualizza Alberto - Inoltre se arriva ai quarti d Champions quest'anno potrebbe partecipare al nuovo Mondiale per Club 2025».