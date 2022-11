Stavolta sì, sognare si può. E allora i napoletani non ci hanno pensato su due volte. D’altra parte per chi ha vissuto le tristi notti di Londra, Madrid e Barcellona, l’idea di poter assistere a una impresa europea azzurra è troppo golosa. Ecco perché il prossimo 21 febbraio tutto vogliono essere a Francoforte per la gara di andata degli ottavi di Champions tra i padroni di casa dell’Eintracht e il Napoli. Tutti in Germania, ricordando quella spedizione nel 1989 per la finale di Coppa Uefa con lo Stoccarda.

APPROFONDIMENTI Napoli-Empoli: le formazioni ufficiali, spazio a Raspadori e Ndombele Kvaratskhelia, visita a sorpresa: il suo agente è a Napoli Napoli-Empoli e il derby del cuore di Spalletti: quel lungo viaggio cominciato proprio al Castellani

Fin dal minuto dopo l’annuncio ufficiale della data della partita è iniziata la caccia al volo. Anche perché da Capodichino c’è il diretto sull’aeroporto tedesco. Ecco perché le quotazioni del volo Lufthansa sono letteralmente schizzate nell’arco di qualche secondo. I più fortunati sono riusciti ad accaparrarmelo a cifre umane, gli altri invece hanno dovuto ripiegare su soluzioni alternative come le opzioni con partenza da Roma.

L’esodo azzurro è già iniziato, seppur da qui alla data della partita ci siano ancora tre mesi di tempo. Ma la voglia di Champions è già alle stelle, proprio come quelle che sventoleranno al centro del campo di Francoforte, sul telone bianco con quella magica musichetta a fare da sottofondo.