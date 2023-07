Elmas il jolly di Garcia, come lo è stato per Spalletti: il macedone può giocare da esterno sia a centrocampo, che in attacco e può farlo sia a destra che a sinistra.

La base di partenza sarà l'impiego da mezzala, destra o sinistra, nel 4-3-3 del tecnico francese: Elmas è diventato sempre più completo nelle due fasi, attacca e difende con la stessa efficacia. L'anno scorso è stato il vero e proprio titolare aggiunto, il dodicesimo uomo a tutti gli effetti che ha fatto spesso la differenza quando è entrato a partita in corso. E la differenza l'ha fatta anche quando ha giocato dall'inizio: nell'anno dello scudetto con Spalletti allenatore alla fine è risultato uno dei più impiegati dal tecnico toscano, uno degli azzurri con il maggior numero di presenze.

Quest'estate è ripartito con la stessa carica e con lo stesso entusiasmo nel ritiro di Dimaro dove è arrivato qualche giorno dopo il raduno iniziale per gli impegni di giugno con la Macedonia del Nord: subito si è calato al massimo nella nuova avventura ed è diventato un punto di riferimento per Garcia come lo è stato l'anno scorso con Spalletti.