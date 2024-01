Da Riad a Dubai non ci sono soltanto mille chilometri di distanza. C'è, per quanto riguarda il Napoli, tutta un'altra storia. Si incrociano domani appunto a Dubai il passato e il presente del club azzurro in occasione dell'evento Globe Soccer Awards, i premi che vengono attribuiti da una giuria specializzata ai protagonisti della precedente stagione calcistica mondiale. E tra questi vi sono i pezzi grossi del Napoli campione d'Italia, quel Napoli che dopo la straordinaria primavera di Luciano Spalletti ha conosciuto le settimane del declino.

Si incrociano a Dubai pezzi del presente e del passato azzurro. Tra i candidati, nelle rispettive categorie, ci sono De Laurentiis, Giuntoli, Spalletti, Osimhen, Kvaratskhelia. E per il club vi è anche una segnalazione per l'attività social fatta nei mesi della festa, quando Napoli e il Napoli finirono al centro del mondo.

Momenti irripetibili? Tocca a De Laurentiis dare una risposta: a questi livelli, in cima al mondo, è stato lui a portare la squadra con Spalletti, Giuntoli e un gruppo di giocatori che resteranno per sempre nel cuore della gente.