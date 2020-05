LEGGI ANCHE

Tempi duri per il calcio mondiale, anche per quello italiano interrotto bruscamente da una pandemia globale che mette ancora a rischio la fine del campionato.ha studiato l’impatto del coronavirus negli ultimi due mesi sul valore dei giocatori presenti nel massimo campionato italiano, analizzando due diversi fattori.Da una parte, il nuovo valore di mercato dei giocatori in caso di stop definitivo ai campionati, dall'altro il nuovo valore dei giocatori in caso di ripresa a porte chiuse. Nella Top10 italiana, primo posto per Piotr Zielinski : il calciatore delha perso 16.69 milioni di euro (-39% del valore), passando dai 42.38 milioni di febbraio a 25.69 milioni di ora. Nella particolare classifica anche(-23%) e(-15%).