Il Napoli si mette in fila per Pjanic: il Barça ascolta tutte le offerte

Anche il Napoli in fila per Miralem Pjanic? A riportarlo è direttamente ESPN che racconta le ultime complicate settimane del centrocampista del Barcellona, ormai ai margini della squadra in Catalogna. Il club azzurro avrebbe chiesto informazione ai catalani, così come in precedenza avevano fatto altre squadre della Serie A come Milan, Juventus e anche Fiorentina.

I club italiani giocano sulla volontà del Barcellona di disfarsi del calciatore e del suo ingaggio dopo appena un anno dall'arrivo: Pjanic guadagna molto (8 milioni di euro all'anno), ma con una riduzione dello stipendio e la suddivisione dell'ingaggio tra i due club potrebbe anche fare ritorno in Italia. Il Barcellona, racconta ESPN, è pronto ad ascoltare qualunque offerta visto che il centrocampista è ormai in lista di sbarco da settimane.