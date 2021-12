Il Napoli è nuovamente in apprensione per Lorenzo Insigne, ma questa volta non c'entrano i guai muscolari. Stando a quanto comunicato dal club azzurro, l'attaccante - dopo aver accusato sintomi influenzali che lo hanno costretto a saltare la seduta d'allenamento odierna - ha effettuato un tampone antigenico, che tuttavia ha dato esito dubbio. Il capitano del Napoli si è quindi sottoposto successivamente ad un test molecolare, di cui si attende il risultato. L'intero ambiente azzurro è ora in ansia per il proprio campione, che potrebbe aver contratto il Covid ad appena una settimana di distanza dalla somministrazione della terza dose del vaccino.