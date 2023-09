Kvaratskhelia flop? Un dato conferma l'arma per il Napoli

Zero gol dallo scorso marzo per Khvicha Kvaratskhelia, sempre più al centro delle critiche dei tifosi del Napoli. C'è un dato, però, che certifica l'importanza offensiva del georgiano anche nei giochi di Rudi Garcia: secondo quanto riportato da DataFoot, infatti, Kvara è il 5° calciatore in Europa nell'indice di pericolosità che assimila dribbling riusciti, tentati e occasioni create. Meglio del 77 azzurro fanno solo Doku, Nordin, Dembelé e Williams.