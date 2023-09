Napoli, solo Messi come Kvaratskhelia: gol e assist da record per il georgiano

Un gol e un assist per togliersi dalle spalle una scimmia grande quanto il periodo passato senza segnare. Un Khvicha Kvaratskhelia finalmente da record ieri al Maradona: come riportato da Opta Italia, infatti, dall’inizio della scorsa stagione, il georgiano è riuscito per sei volte - Verona, Sassuolo, Juventus e Torino nel 2022/23, contro l'Udinese in questa stagione - a segnare e fornire assist nella stessa partita: un primato condiviso con Lionel Messi nel periodo nei big 5 campionati europei.

Dietro di loro seguono Neymar e Openda a quota 5.