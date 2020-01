LEGGI ANCHE

è l’hashtag lanciato con ironia in risposta al sempre più diffuso Perché i napoletani non sanno più a chi dare la colpa per l’intossico che gli tocca ogni weekend di Serie A, con gli azzurri che non riescono più a portare a casa i tre punti da ormai tre mesi se non fosse per il piccolo regalo sotto l’albero di Natale . «Lo zoccolo duro della squadra è sempre quello, il presidente c’era anche prima. Se ora non si vince più deve essere a causa del tecnico»; «Ci vuole un allenatore che faccia giocare la squadra a calcio, pare che i giocatori abbiano dimenticato come si fa», motiva qualcuno sui social.Lafesteggia così all’Olimpico la decima vittoria consecutiva raggiunta ancora una volta nei minuti finali, mentreNeanche il santo protettore dei partenopei, invocato a gran voce dai tifosi nella speranza di qualche influsso positivo sul tecnico omonimo, ha potuto smuovere la situazione: «Ci vuole una benedizione del Papa in persona», commenta qualcuno. Ma potrebbe non bastare: «Ormai non c’è nulla da fare, questa stagione è andata.», scrivono sul web i più disperati.«Le ultime due partite le abbiamo perse per quattro», è opinione comune fra i tifosi del Napoli. E stavolta la colpa è di, reo di un’uscita inappropriata sudopo tante giocate positive: «Glielo ha dettodi uscire così? Che si pigliassero a schiaffi da soli»; «Il portiere ha voluto regalare la partita agli avversari»; «Forse la capata che aveva preso nello scontro precedente lo ha scemunito»; «Stavamo giocando un po’ meglio ma con le papere che facciamo non è possibile vedere luce». E c’è chi la vede proprio nera: «Speriamo non si tratti di, è troppo strano perdere così»; «Dite la verità, vi siete accordati per perdere queste partite»; «Non la smette di fare regali questa squadra», sostengono invece i più malpensanti. Ma una cosa è certa: l’aria è insostenibile in città, i tifosi sono stufi. «Ormai siamo lo zimbello dello stivale»; «Vergogna senza fine».In pochi hanno visto dei: «Non fermatevi, continuate a crescere». Ma è l’approccio mentale quello che pare irriconoscibile rispetto al passato: «Sembrano rassegnati a perdere». Esattamente l’opposto di quanto hanno dimostrato i biancocelesti. E forse la risposta sta proprio nelle parole dello spettacolare Immobile, in un momento strepitoso insieme a tutti i suoi compagni: «Dicono che la nostra sia fortuna che ci fa vincere negli ultimi minuti di gara. Io penso che dietro ci sia qualcosa di più: la nostrae combattere fino all’ultimo minuto. Ecco perché per noi è un momento così positivo, è nel carattere e nella determinazione che mettiamo in campo». Caratteristiche che in passato appartenevano anche al Napoli, ma che ora sono solo un ricordo lontano. È un calo inspiegabile», è la voce che si diffonde nelle piazze virtuali. L’unica, remota, speranza dei tifosi è nel: «Speriamo che i nuovi arrivati facciano la differenza». Ma c’è chi subito spegne gli entusiasmi, onde evitare nuove illusioni dopo una proclamazione di intenti del club troppo lontana dalla realtà: «Restiamo coi piedi per terra,non sono giocatori che possono rivoluzionare il Napoli. L’anno prossimo ci guarderemo lae forse anche l’, in Tv». Ma giocatori freschi, motivati e con la voglia di dimostrare potrebbero mettere un po’ di sale in campo e a smuovere uno spogliatoio che appare spento: «Una ventata di novità potrebbe far risvegliare tutti. O a Giugno che andassero via e si rinnovasse la rosa». I napoletani vorrebbero si trattasse solo di un brutto sogno: «o meglio pensare ad altro».