Napoli, anche Ambrosino in prestito: va al Catanzaro in Serie B

Nuovo prestito per Giuseppe Ambrosino: il classe 2003 azzurro passerà infatti al Catanzaro in Serie B il prossimo anno dopo aver partecipato anche alla prima parte di ritiro del Napoli a Dimaro, nella prima lista di convocati di Garcia.

Visto il poco spazio a disposizione nell'attacco azzurro, il calciatore procidano cresciuto nel vivaio del Napoli si sposterà nuovamente in prestito in Serie B. Nell'ultimo anno, sempre in cadetteria, ha vestito le maglie prima di Como e poi di Cittadella, mettendo insieme 3 gol e due assist in stagione.