Napoli a Castel di Sangro, ancora cinque assenze tra gli azzurri

Doppio allenamento per il Napoli di Rudi Garcia a Castel di Sangro. Gli azzurri si sono allenati lontani da occhi indiscreti questa mattina in ritiro ma nel pomeriggio hanno riaperto le porte dello Stadio Patini per lasciarsi andare all'abbraccio dei numerosi napoletani presenti anche oggi all'allenamento del pomeriggio. Il gruppo ha iniziato la sessione con una prima fase di attivazione in palestra, successivamente la rosa ha svolto esercitazione tecnica e partite a campo ridotto a tre squadre alternate. Chiusura con esercitazione di tiro in porta tra puzioni e calci di rigore.

Ancora grandi fatiche in infermeria. Come confermato dal club azzurro dai propri canali ufficiali, infatti, Mario Rui, Demme ed Elmas hanno effettuato anche questo pomeriggio terapie. Lontano dal gruppo ci sono rimasti anche Lobotka e Gaetano, che hanno svolto personalizzato in palestra. Garcia proverà a recuperare qualcuno tra loro per la seconda amichevole abruzzese, contro il Girona il 2 agosto.