Napoli, De Laurentiis esonera Mazzarri: «È doloroso, ma diamo il benvenuto a Calzona»

«Walter Mazzarri è un amico della famiglia De Laurentiis ed è soprattutto un amico del Napoli». Così Aurelio De Laurentiis saluta di fatto l'ormai ex allenatore azzurro. Mazzarri è pronto a essere ex per la seconda volta, in attesa dell'ufficialità dell'addio che sarà comunicata in questi minuti.

«È sempre doloro esonerare un amico. L’ho ringraziato ed è stato disponibilissimo a darci una mano quando eravamo in difficoltà, ma bisogna anche considerare anche ai tifosi del Napoli bisogna dare sempre qualcosa di più. Ora lo diamo attraverso Calzona che conosce l’80% dei nostri giocatori. Scelta intelligente? Questo lo vedremo, il tempo è galantuomo» ha continuato De Laurentiis a Sky Sport uscendo dall'Hotel Britannique.

«Diamo il benvenuto a Calzona e certiamo di aiutarlo senza contrasti che inizia contro il Barcellona che ha grossi giocatori ed è sempre il Barcellona.

Calzona verrà domani mattina alle 08.30. Parleremo a lungo poi andremo a Castel Volturno, lo presenterò a tutti i ragazzi anche se non c’è bisogno di presentazioni» ha concluso il patron azzurro.