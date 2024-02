Napoli-Genoa 1-1, l'analisi ignorante: non basta San Kvicha da Tbilisi

Mancano ancora tre mesi e mezzo alla fine della stagione. Un CALVARIO

I PANDA SIAMO NOI. Devono riferirsi alla nostra velocità di circolazione palla. Pure la Lega Serie A ci sfotte

MIETT A TRAORE'

Benché non giochi da due anni, esordio da titolare per l' ex Sassuolo, giusto per sottolineare che nel Napoli chiunque può avere spazio tranne MASTRO LINDSTROM



Buon inizio azzurro con Kvara, ben servito proprio da Traore', che prova lo spunto: doppio dribbling e tiro. Centrale

Passata la fiammata ecco però il solito Napoli: squadra slegata, senza idee, improvvisazione in attacco e distrazioni in difesa.

Intanto, è iniziato quel periodo dell' anno in cui se sei nel Distinti ti trasformi in una carcioffola arrustuta e nessuno ha pensato a dare un paio di occhiali da sole a Politano che continua a non vedere nulla

Noi per tirare in porta (Anguissa) abbiamo bisogno che qualcuno ci regali palla. Loro ci arrivano in tre passaggi.

TamarRetegui mangia un paio di volte in testa a Ostigard, salva tutto Meret.

Però il difensore non ci serviva. Proprio no.



Andiamo al riposo sullo 0-0

Sintesi di questo primo tempo: ho già capito che Kvara con le Predator è la cosa più bella che vedrò in questa partita.



Ripresa

Manco il tempo di acclimatarci, affondo rossoblù, noi difendiamo come la Vispa Teresa, palla a Frendrup che ovviamente trova IL PRIMO gol in Serie A. Frendrup. Che di nome fa Morten. Ma io di Morten e Chitestramorten ne stavo invocando già da parecchio. 0-1 MANNAGGIA TUTTE LE COSE 😤

ATTENZIONE! Punizione per noi

Rincorsa di Politano alla Beckham.

MAVAFANCUL



Il martire San Kvicha da Tbilisi, pur avendo il nulla intorno a sé e in panchina, si rende pericoloso lo stesso. Va sul fondo, cross in mezzo, la bucano in 25 poi Politano tiro, chiuso

E niente, continuiamo ad essere più sterili di un ottantenne con la disfunzione erettile.

Al 75' fuori Il Cholito per Raspa. Primo cross in mezzo 🤨



Sono talmente avvilito che non ho nemmeno la forza di invocare CHIFFIIIIIII

ZONA MAZZARRA. Primo cross serio dal fondo al 90', NGONGE si gira e la riacciuffa per i capelli, portando a casa un punto utile. Per la corsa salvezza. Perché, per come stiamo messi.

Finisce 1-1. Garcia intanto è stato arrestato per guida in stato d'ebbrezza.

WALTERONE ti voglio bene, ma forse è meglio se rassegni spontaneamente le dimissioni e salviamo il bel ricordo di ciò che fu

Vado a vedere se Osimhen se la sente di giocare mercoledì se non gli è di troppo disturbo, ciao