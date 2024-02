Napoli-Genoa, Osimhen in tribuna allo stadio Maradona per seguire i compagni

Dopo l'allenamento di ieri e quello in solitaria di questa mattina, Victor Osimhen torna al Maradona. Non per giocare, però: l'attaccante azzurro infatti è in tribuna autorità allo stadio per seguire Napoli-Genoa, match di campionato per cui non è stato convocato.

Il nigeriano è rientrato giovedì sera dall'impegno in Coppa d'Africa con la sua nazionale e ha confessato a Mazzarri di non essere ancora al meglio: dopo gli allenamenti di questi giorni, allora, sarà convocato per la sfida di mercoledì contro il Barcellona in Champions League.