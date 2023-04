Milan-Napoli. La Uefa elogia l'intervento di Leao su Lozano, boom di polemiche: post rimosso

Oltre al danno, anche la beffa per i tifosi napoletani. È ormai conclamato che l'intervento di Rafael Leao su Hirving Lozano durante il ritorno dei quarti di finale della Champions League tra Napoli e Milan, sia calcio di rigore. Ma le immagini non hanno persuaso tutti, tanto da far verificare in giornata un piccolo caso social.

Infatti la Uefa, sui profili social della Champions League, ha postato il tackle dell'attaccante portoghese scrivendo: «Rafael Leao: masterful in attack and defence».

Numerosi infatti sono stati i commenti da parte dei tifosi napoletani che hanno sottolineato il mancato fischio da parte dell' arbitro polacco Szymon Marciniak. A seguito delle numerose critiche la Uefa ha poi rimosso il post, che ora non è più visibile sui vari profili social.