Napoli, Natan a lezione d'italiano: il post su Instagram è virale

Studiare in campo ma anche fuori. Natan Bernardo De Souza aspetta il suo momento in campo con il Napoli, ma nel frattempo pensa alla lingua italiana: il difensore azzurro ha condiviso sui social le immagini delle sue lezioni con una scuola italo-brasiliana, lezioni per integrarsi non solo nel gruppo di Rudi Garcia ma anche nella città che lo ospiterà per i prossimi anni.

Un impegno in più tra un allenamento e l'altro a Castel Volturno.