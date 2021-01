Gattuso non cambia molto rispetto alla netta vittoria con lo Spezia in Coppa Italia e - un po’ a sorpresa - conferma Elmas a centrocampo tenendo di nuovo fuori Bakayoko. E in attacco Petagna ha recuperato e quindi sarà la punta di questo tridente completato da Lozano e da Insigne. Osimhen, mister 80 milioni, freme in panchina: nonostante la prova opaca anche nello spezzone di giovedì, i test dicono che sta recuperando molto rapidamente.

Ma non ci sono solo buone notizie: perché Mertens torna ad avere dei dolori alla caviglia. Non andrà neanche in panchina col Parma e salterà anche la gara di mercoledì con l’Atalanta e quella di sabato con il Genoa. Nella migliore delle ipotesi sarà disponibile la gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia a Bergamo. Insomma uno stop di circa 10 giorni. D’altronde, l’uscita dal Maradona con il ghiaccio alla caviglia non aveva lasciato presagire nulla di buono. Tornerà in Belgio per curarsi.

Out anche Lobotka: accusa un malessere, il tampone è negativo ma resta a casa per prudenza. In porta, c’è ancora Ospina: nel ballottaggio con Meret ormai ha quasi sempre il colombiano il sopravvento.

