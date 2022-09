Napoli-Spezia e il Raspa-gol al 89': «Jack, ci hai salvato in weekend»

Un mal di pancia durato ben 89 minuti nel sabato pomeriggio napoletano, poi la magia di Raspadori ha salvato gli umori del weekend a Napoli. «Abbiamo sofferto ma per fortuna la partita si è sbloccata»; «Sembravo 30 anni più giovane prima di questa gara»; «Le squadre piccole vengono a chiudersi e ci intossicano sempre»; «Che sofferenza quando guardi queste partite lente, con il Napoli che potrebbe ma si mangia le occasioni e non ci mette nulla per vincere. Stavolta per fortuna la perseveranza ha pagato», sono i commenti che si leggono sul web dopo Napoli-Spezia.

Dopo una vittoria con il Liverpool che gli azzurri avevano fatto sembrare agli occhi inesperti addirittura semplice, sudare contro gli spezzini ha fatto un po’ strano a tutti. Una gara dominata dai ragazzi di Spalletti che hanno trovato gli spazi fra le fila inglesi arrivando ripetutamente in porta una volta superata la prima linea di pressing. Così come è stata dominata la partita con lo Spezia, ma le difficoltà ad arrivare in porta sono state paradossalmente maggiori. «Come sempre hanno messo un bus davanti alla porta», scherzano i napoletani. Nonostante ciò tante occasioni sprecate fino a quella di Jack, che ha salvato un intero fine settimana.

In una gara del genere è diventato argomento di discussione per i tanti fantallenatori anche la questione cambi. Le correnti di pensiero social a riguardo sono principalmente due. In molti sostengono che contro squadre del genere anche le riserve, o la Primavera del Napoli deve vincere. Per cui nulla di imputabile alle scelte tecniche, talvolta condivise anche dai tuttologi del web che pensano sia giusto dare riposo a tutti. Altri invece ritengono imprescindibili alcuni giocatori: «Non possiamo più giocare senza Lobotka»; «Con l’ingresso di Zielinski e di Lobotka finalmente si vede un po’ di qualità»; «Il mister non può fare tutti questi cambi insieme», commentano.

Ma alla fine le scelte di Spalletti hanno avuto ragione: l’episodio – nato da una bellissima azione di squadra - questa volta ha fatto la differenza in positivo. Ma sono tante le belle giocate da ricordare. Non può passare inosservato infatti il doppio tunnel di Kvara nell’avvio di gara che ha tentato a più riprese di arrivare in porta. Anche Lozano ci è andato vicino facendo arrabbiare i tifosi per l’ennesima grande occasione sprecata: «Il messicano non può fare sempre questo, troppi gol mangiati. Meglio non farlo entrare e dare più spazio a Politano», si sfogano sul web. Anguissa bene in impostazione e rottura, ma ha sprecato ben due occasioni facendosi trovare forse un po’ in calo rispetto alla partita di Champions, giocata ad altissimi livelli: «Però che giocatore», sono le frasi su Zambo. Gaetano è entrato bene in campo dando il suo contributo. Benissimo anche in fase difensiva, con Jesus e Rrahmani a guidare la parte bassa del campo. E addirittura proprio Raspadori sarebbe stato, per il pubblico social, il peggiore in campo, se non fosse stato per la rete realizzata. Il Napoli nel complesso ha costruito gioco e ha dominato senza mezze misure, vincendo meritatamente una gara che sembrava stregata.

Tutto bene quel che finisce bene, e i napoletani festeggiano. Perché ogni partita vale tre punti proprio come le altre, e ottenere risultato contro le squadre sulla carta più semplici è una cosa importante da raggiungere sempre. E in fondo vincere quasi al 90' - come ha fatto anche l'Inter con il Toro- ha quel sapore dolce e piccante insieme: d'altronde l'importante è portare a casa il risultato. «Abbiamo un sogno nel cuore», ricordano i napoletani fra le solite imprecazioni sul servizio Dazn che ha dato problemi anche stavolta a tantissimi utenti. E dalla vetta della classifica di Serie A ora testa alla Champions: Rangers-Napoli sarà l’ennesima prova per la squadra di Spalletti, una trasferta europea nel Regno Unito in lutto per la regina Elisabetta. Ma i napoletani non avranno pietà e sperano di poter infliggere un altro brutto colpo agli scozzesi. Almeno sul piano sportivo.