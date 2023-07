Napoli, 5 azzurri nella classifica dei 100 migliori al mondo

Come ogni stagione, anche questa estate arriva puntuale la classifica dei 100 migliori al mondo di Espn che considera non solo i calciatori ma anche gli allenatori. E tra le guide in panchina, premiato anche Luciano Spalletti, al 3° posto dietro solo a Guardiola e Ancelotti nell'ultima stagione in cui ha saputo riportare a Napoli lo scudetto dopo 33 anni.

Nella particolare classifica - divisa per ruoli - presenti altri quattro interpreti di una annata pazzesca: Kim Min Jae è al 10° posto tra i difensori centrali di tutto il mondo, mentre al 9° posto tra i terzini destri c'è il capitano Giovanni Di Lorenzo. In attacco è show azzurro: solo Benzema, Haaland e Kane sono davanti a Victor Osimhen, mentre Kvaratskhelia viene premiato con il 2° posto tra gli esterni offensivi, dietro solo all'inglese Saka.