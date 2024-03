Osimhen meglio di tutti: il dato del Cies sulle sue accelerazioni

Victor Osimhen è il centravanti imprendibile per eccellenza. E no, non è un’opinione dei difensori affrontati dal bomber azzurro costretti a stargli dietro ogni match. A stabilirlo è il Cies - Centro internazionale di studi sportivi - che, assieme a SkillCorner - leader nel settore del video tracking e dell’analisi a telecamera singola per lo sport -, ha classificato un totale di 120 giocatori, divisi per sei ruoli e provenienti da 28 campionati nel mondo in base al numero di accelerazioni per partita comparate con il maggior distacco positivo dal valore atteso rispetto alla loro posizione e allo stile di gioco della loro squadra.

Tra i venti nomi di attaccanti riportati dal centro studi, il numero nove del Napoli si piazza al di sopra di tutti con una media di 16,07 accelerazioni per partita e un punteggio di 1.93. A completare il podio nella stessa sezione, Emmanuel Boateng del Rio Ave e Vakoun Bayo del Watford. Figurano in classifica anche altre due conoscenze del nostro campionato: Ciro Immobile e Federico Chiesa, rispettivamente al tredicesimo e quattordicesimo posto.