Pescara celebra Maradona con una mostra fotografica

Pescara celebra il 19 giugno Diego Armando Maradona con una mostra fotografica. Duecento scatti dedicati al campione e all'uomo, messi a disposizione degli organizzatori Vittorio Russo e Giuseppe Nappi da Gennaro Montuori, ex capo tifoso della Curva B del San Paolo, molto vicino al campione nei sette anni di Napoli.

Montuori, che ha raccontato il “suo” Maradona anche nel docu-film del regista Premio Oscar Asif Kapadia, sarà tra gli ospiti all'inaugurazione della mostra nel Castello di Nocciano. Alla serata, condotta da Mila Cantagallo, interverranno tra gli altri Gigi Pavarese, che fu il segretario del Napoli negli anni d'oro e ha poi ricoperto la carica di direttore sportivo del club; Antonio Carannante, ex compagno di Diego, e i giornalisti Rocco Coletti, Enrico Rocchi e Ciro Venerato. Dopo l'omaggio a Maradona, scomparso il 25 novembre, ci sarà un ricordo di Bruno Pace, ex allenatore del Pescara.

«Sono molto orgoglioso di essere stato invitato dagli amici di Pescara che hanno voluto dedicarmi il loro Napoli Club - spiega Montuori - per sottolineare quello che in tanti anni di curva è stato il mio impegno contro la violenza negli stadi. Attraverso questa carrellata di immagini di Diego racconteremo sicuramente il campione ma anche e soprattutto l'uomo, che non è stato descritto fino in fondo e correttamente in questi anni».

Carannante e Pavarese racconteranno aneddoti sugli anni azzurri di Maradona e presenteranno il progetto dell'associazione degli ex calciatori azzurri.